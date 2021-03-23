Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:08Заразились
на 23.03В России 4 474 610+8 457В мире 123 678 061+470 490

Имущество на миллиард изъяли у близких экс-главы Клинского района Постриганя

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье изъял в пользу государства незаконно нажитое имущество почти на 1 млрд рублей, которое было оформлено на лиц, связанных с экс-главой Клинского района Александром Постриганем.

"Клинский городской суд Московской области удовлетворил иск Клинской городской прокуратуры об обращении в доход государства имущества, которое принадлежало гражданам, подконтрольным бывшему главе Клинского муниципального района Александру Постриганю, и было получено из непредусмотренных законом источников", - сообщили в Генпрокуратуре России во вторник.

В казну передано недвижимое имущество, объекты социально-бытового назначения, а также денежный эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается свыше 920 млн руб., уточнили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что "имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, Постригань оформлял не только на своих близких, но и на их родственников, а также аффилированные организации".

В сентябре 2019 года тот же Клинский суд удовлетворил требования Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Постриганя и его близких, законность получения которого они подтвердить не смогли. Суд изъял тогда имущество на 10 млрд руб. В их числе – множество объектов недвижимости, среди которых квартиры, земельные участки, здания, сооружения и, в частности, гостиница в Испании.

Кроме того, Клинский городской суд в декабре 2020 года приговорил к 15 годам колонии строгого режима экс- чиновника Постриганя по делу о взяточничестве и превышении полномочий.

Свою вину во вмененных ему преступлениях тот не признал.

В настоящее время в отношении Постриганя и его предполагаемых сообщников продолжается расследование по уголовному делу о преступном сообществе и многомиллионных хищениях с ущербом на сумму не менее чем 50 млн руб.

Московская область Александр Постригань

Новости по теме

Новости

Собянин утвердил порядок назначения новой выплаты семьям с детьми

Пассажир упал на рельсы на станции метро "Дмитровская" в Москве

Пассажир упал на рельсы на станции метро "Дмитровская" в Москве

В Москве закрыли участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки"

В Москве закрыли участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки"

Суд назначил первый реальный срок участнику митинга 23 января в Москве

Снега зимой в Москве выпало на 16% больше годовой нормы

Снега зимой в Москве выпало на 16% больше годовой нормы

Москвичей призвали не ждать бурного наступления весны в ближайшие дни

Москвичей призвали не ждать бурного наступления весны в ближайшие дни

В Химках после взрыва временно выселили жильцов двух подъездов

Один человек погиб при взрыве в Химках

В жилом доме в Химках произошел взрыв

В жилом доме в Химках произошел взрыв

Бизнес-джет из Ниццы аварийно сел во Внуково

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');