Имущество на миллиард изъяли у близких экс-главы Клинского района Постриганя

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье изъял в пользу государства незаконно нажитое имущество почти на 1 млрд рублей, которое было оформлено на лиц, связанных с экс-главой Клинского района Александром Постриганем.

"Клинский городской суд Московской области удовлетворил иск Клинской городской прокуратуры об обращении в доход государства имущества, которое принадлежало гражданам, подконтрольным бывшему главе Клинского муниципального района Александру Постриганю, и было получено из непредусмотренных законом источников", - сообщили в Генпрокуратуре России во вторник.

В казну передано недвижимое имущество, объекты социально-бытового назначения, а также денежный эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается свыше 920 млн руб., уточнили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что "имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, Постригань оформлял не только на своих близких, но и на их родственников, а также аффилированные организации".

В сентябре 2019 года тот же Клинский суд удовлетворил требования Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Постриганя и его близких, законность получения которого они подтвердить не смогли. Суд изъял тогда имущество на 10 млрд руб. В их числе – множество объектов недвижимости, среди которых квартиры, земельные участки, здания, сооружения и, в частности, гостиница в Испании.

Кроме того, Клинский городской суд в декабре 2020 года приговорил к 15 годам колонии строгого режима экс- чиновника Постриганя по делу о взяточничестве и превышении полномочий.

Свою вину во вмененных ему преступлениях тот не признал.

В настоящее время в отношении Постриганя и его предполагаемых сообщников продолжается расследование по уголовному делу о преступном сообществе и многомиллионных хищениях с ущербом на сумму не менее чем 50 млн руб.