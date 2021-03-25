Собянин назвал приемлемой заболеваемость COVID-19 в Москве

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин считает стабильной ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе. Он сказал это телеканалу "Россия-1".

"Сегодня мы держимся практически на одной планке, небольшой рост - небольшое падение, так стабилизировались на достаточно таком, не сказал бы, низком уровне, но такой приемлемый, с которым стабильно справляется здравоохранение", - отметил он.

По его словам, в городе начался процесс постепенной и равномерной иммунизации населения.

Несмотря на это определенные опасения по поводу возможного всплеска заболеваемости у властей сохраняются добавил Собянин.

Ранее в четверг он отметил рост заболеваемости COVID-19 среди пожилых. С 8 марта им разблокировали льготные проездные и сменили обязательный характер домашнего режима на рекомендательный. Также он сообщил, что прививку от коронавируса получили около 1 млн человек.