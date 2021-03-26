Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:48Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 125 491 735+714 605

В Московском зоопарке родился детеныш сычуаньского такина

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке появился очередной детеныш краснокнижного сычуаньского такина, сообщили пресс-служба зоопарка и сайт мэрии.

Его родители - трехлетний Дони и четырехгодовалая Ксия. Для Ксии это первый детеныш, поэтому зоологи особо внимательно следили за тем, как она его примет. Но оказалось, что все хорошо.

Детеныш родился 21 февраля с весом 9 кг и сейчас уже весит 20 кг. Первые две недели он не отходил от матери. По истечении этого срока зоологам уже удалось его осмотреть и определить, что это самец и что он вполне здоров. Самостоятельно передвигаться по вольеру он мог уже через несколько дней после рождения. Имя ему пока не придумали.

Такины живут на старой территории парка в вольере "Копытные Азии". Детеныш с матерью пока не выходят в открытую часть вольера, ожидается, что увидеть их можно будет в июне. Сейчас в вольере живут пять такинов: две самки и два самца, а также этот малыш. Еще одна размножающаяся пара с детенышами живет в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском.

До года детеныш будет питаться в основном материнским молоком, хотя уже начинает пробовать взрослую пищу. Такины едят зеленые ветки, люцерну и комбикорм. Летом им дают еще и свежую траву, зимой — сено. Еще такины очень любят мюсли.

Такинов редко содержат в европейских зоопарках, особенно сычуаньский подвид. В Московском зоопарке такины появились в 2009 году. За это время зоологи сумели создать для них оптимальные условия и добиться их регулярного размножения. Подросших детенышей передают в другие зоопарки.

Такины относятся к семейству полорогих парнокопытных. Это родичи козлов и баранов, однако массивным телом, большой головой с широкой мордой и мощными короткими ногами они больше напоминают быков. И у самок, и у самцов есть рога. Шерсть у такинов варьируется от золотистого до красноватого цвета.

В дикой природе они водятся на горных территориях Индии, Тибета, Непала и Китая. Ареал сычуаньского подвида ограничен китайской провинцией Сычуань. Их популяция сокращается из-за уничтожения естественной среды их обитания. Такины обычно живут группами в труднодоступных местах, они пугливы и днем прячутся в зарослях, а на поиски пищи выходят к вечеру. В природе они живут 12-5 лет, в неволе - до 20.

Москва Московский зоопарк

Новости по теме

Новости

Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится 26-28 марта

Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится 26-28 марта
Пандемия коронавируса

Более 119 тыс. нарушений масочного режима выявлено в московском транспорте

Более 119 тыс. нарушений масочного режима выявлено в московском транспорте

Москвичам пообещали теплые выходные

Москвичам пообещали теплые выходные

Юлию Галямину лишили мандата муниципального депутата

Пандемия коронавируса

В Москве от коронавируса привили около 1 млн человек

Собянин заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди пожилых

Источник допустил, что массовые мероприятия в Москве разрешат в апреле

В Московском зоопарке из-за посетителя погиб краснокнижный белоголовый сип

В Московском зоопарке из-за посетителя погиб краснокнижный белоголовый сип

Задержан скрывшийся виновник ДТП с двумя погибшими на севере Москвы

Задержан скрывшийся виновник ДТП с двумя погибшими на севере Москвы

По прогнозу снег в Москве стает к 6 апреля

По прогнозу снег в Москве стает к 6 апреля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');