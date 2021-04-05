Летом у Северного речного вокзала откроют бассейны с подогревом

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Летом 2021 года у Северного речного вокзала Москвы планируют рестораны на набережной и у причалов, стоянку для катеров и зону с детскими и взрослыми бассейнами с подогревом и шезлонгами под зонтиками. Об этом сообщил городской департамент транспорта.

"В июне на причалах и в парке откроются новые рестораны с верандами и столиками на улице. (...) В южной части набережной заработает волшебная зона отдыха с детскими и взрослыми бассейнами с подогревом, шезлонгами под зонтиками", - говорится в пресс-релизе.

Вокзал, парк и набережную открыли после реставрации в сентябре 2020 года. Также там капитально отремонтировали 17 причалов, которые темерь могут принимать крупные грузовые и гражданские суда.

Северный речной вокзал - один из двух пассажирских речных вокзалов столицы, главное здание комплекса сооружений канала имени Москвы. Вокзал находится на берегу Химкинского водохранилища, его здание является образцом "сталинского ампира".