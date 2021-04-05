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Летом у Северного речного вокзала откроют бассейны с подогревом

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Летом 2021 года у Северного речного вокзала Москвы планируют рестораны на набережной и у причалов, стоянку для катеров и зону с детскими и взрослыми бассейнами с подогревом и шезлонгами под зонтиками. Об этом сообщил городской департамент транспорта.

"В июне на причалах и в парке откроются новые рестораны с верандами и столиками на улице. (...) В южной части набережной заработает волшебная зона отдыха с детскими и взрослыми бассейнами с подогревом, шезлонгами под зонтиками", - говорится в пресс-релизе.

Вокзал, парк и набережную открыли после реставрации в сентябре 2020 года. Также там капитально отремонтировали 17 причалов, которые темерь могут принимать крупные грузовые и гражданские суда.

Северный речной вокзал - один из двух пассажирских речных вокзалов столицы, главное здание комплекса сооружений канала имени Москвы. Вокзал находится на берегу Химкинского водохранилища, его здание является образцом "сталинского ампира".

Северный речной вокзал Москва Химкинское водохранилище Дептранс

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