Уволен главврач больницы, в которой медсестры издевались над пациенткой

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Главврач городской клинической больницы им. Иноземцева уволен после проверки по факту публикации видео, на котором медсестры издевались над пациенткой, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"Трудовые отношения с главным врачом больницы прекращены", - говорится в сообщении.

В столичном депздраве заявили, что после публикации видео были проведены мероприятия внутреннего контроля, а действия сотрудников были признаны недопустимыми и порочащими честь медицинской организации и городской системы здравоохранения. Сотрудники, фигурировавшие в видео, уволены.

В воскресенье в СМИ было опубликовано видео, где пьяные медсестры в ГКБ им. Иноземцева издевались над пожилой пациенткой.

В понедельник Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по факту инцидента по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности).