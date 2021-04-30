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Суд продлил арест журналиста Сафронова

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок ареста журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене.

Срок содержания под стражей Сафронова продлен до 7 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Таким образом под арестом журналист проведет год.

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

Дело Сафронова

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин ранее опроверг эту версию.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Хроника 07 июля 2020 года – 30 апреля 2021 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Лефортовский суд Москва

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