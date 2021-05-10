Мосгорсуд 25 мая проверит законность продления Ивану Сафронову ареста

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 25 мая рассмотрит апелляционную жалобу защиты на продление срока ареста журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщили в понедельник "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", адвокаты которого защищают Сафронова.

Лефортовский суд Москвы 30 апреля продлил арест Сафронову до 7 июля. Защита настаивает на том, что оснований для содержания журналиста под стражей нет.

Как сообщалось, в день продления ареста Сафронова был задержан его адвокат - руководитель "Команды 29" Иван Павлов. Позднее ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, при этом ограничений на участия в деле Сафронова у него в настоящее время нет.

Сафронову, остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.