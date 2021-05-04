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Возбуждено дело о гибели человека при пожаре в гостинице "Вечный зов"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Москве следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью мужчины при пожаре в ночь на 4 мая в гостинице "Вечный зов" на 6-й Кожуховской улице. Как сообщили в СКР, дело расследуется по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

По версии следствия, когда в отеле начался пожар, в нем находилось более 300 человек. Есть пострадавшие, в том числе дети. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее в МЧС сначала заявили, что в гостинице погибли трое, затем эти данные опровергли и сообщили, что пострадали семь человек. По предварительным данным источника "Интерфакса", при пожаре погибли 35-летняя женщина и 40-летний мужчина. СК сообщил о единственном погибшем.

Еще 14 человек госпитализированы. "У всех пострадавших - отравление продуктами горения", - сказал источник "Интерфакса". Он добавил, что возгорание могло начаться из-за неисправности электропроводки.

Проверку в связи со случившимся проводит Лефортовская межрайонная прокуратура.

СКР Москва МЧС Вечный зов

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