После пожара в отеле на юго-востоке Москвы арестован его гендиректор

Сотрудники пожарной службы во время эвакуации людей после пожара в гостинице "Вечный зов" Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под арест Алексея Пустового, генерального директора и главного бухгалтера гостиницы на юго-востоке города, где в результате пожара в ночь на 4 мая погибли два человека.

Он отправлен под стражу до 4 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Накануне суд арестовал на этот же срок двух других фигуранток дела: управляющую отелем Евгению Чумаколенко, и гендиректора компании, сдавшей здание гостиницы в аренду, Татьяну Вербицкую.

Всем троим предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности и повлекших смерть двух человек.

Пожар в гостинице

В ночь на 4 мая в отеле на 6-й Кожуховской улице на юго-востоке Москвы, где находилось более 300 человек, произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин. Пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в медицинские учреждения.

Приоритетная версия случившегося - короткое замыкание из-за ненадлежащей эксплуатации здания, заявили ранее в столичном следственном комитете.