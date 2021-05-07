После пожара в отеле на юго-востоке Москвы арестован его гендиректор
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под арест Алексея Пустового, генерального директора и главного бухгалтера гостиницы на юго-востоке города, где в результате пожара в ночь на 4 мая погибли два человека.
Он отправлен под стражу до 4 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.
Накануне суд арестовал на этот же срок двух других фигуранток дела: управляющую отелем Евгению Чумаколенко, и гендиректора компании, сдавшей здание гостиницы в аренду, Татьяну Вербицкую.
Всем троим предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности и повлекших смерть двух человек.
Пожар в гостинице
В ночь на 4 мая в отеле на 6-й Кожуховской улице на юго-востоке Москвы, где находилось более 300 человек, произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин. Пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в медицинские учреждения.
Приоритетная версия случившегося - короткое замыкание из-за ненадлежащей эксплуатации здания, заявили ранее в столичном следственном комитете.