Арестованы фигурантки дела о пожаре в гостинице "Вечный зов"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы арестовал до 4 июля Евгению Чумаколенко, управляющую гостиницы "Вечный зов", где при пожаре 4 мая погибли два человека. Также арестована Татьяна Вербицкая, гендиректор компании, сдавшей здание под отель. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Обеим предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности и повлекших смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК).

СК 5 мая сообщил о задержании двух подозреваемых по этому делу. Следствие попросило суд их арестовать.

Пожар в гостинице "Вечный зов" на 6-й Кожуховской улице произошел в ночь на 4 мая. В здании в этот момент находились чуть больше 300 человек, и около трети из них - это были дети, которые приехали в столицу на слет кадетов. Погибли двое взрослых. Еще несколько человек, в том числе дети, отравились продуктами горения.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст. 238 УК, об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекшем смерть двух человек. Основной версией пожара в СК назвали короткое замыкание, ставшее следствием неправильной эксплуатации здания.