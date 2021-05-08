Столичные власти предупредили, что дождь продолжится и в воскресенье

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В течение субботы и воскресенья в Москве продолжится дождь и будет дуть сильный ветер.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы предупреждает москвичей, что автомобили не стоит парковать под деревьями, линиями электропередачи и рекламными щитами. Пешеходам рекомендуют обходить эти места.

По данным департамента, сильный дождь ожидают 8 и 9 мая, ветер в это время будет достигать порывов до 16 метров в секунду.

По шкале Бофорта, ветер такой силы классифицируется, как "крепкий" (стволы деревьев гнутся, против ветра трудно идти).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве 9 мая будет приниматься за несколько часов до его начала. По его словам, погода 9 мая в Москве будет "несравнимой" с погодой субботы, она будет "более спокойная", хоть и облачная, но высота облаков будет средней и высокой.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса 9 мая в Москве прошла только воздушная часть парада, затем летом, 24 июня, состоялся парад Победы на Красной площади, также с участием авиации.

В 2019 году воздушная часть парада была отменена из-за непогоды.