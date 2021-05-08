Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:47Заразились
на 08.05В России 4 871 843+8 329В мире 156 901 680+831 324

На Москву обрушилось почти 60% месячной нормы осадков

Побит рекорд для 8 мая, установленный в 2017 году

На Москву обрушилось почти 60% месячной нормы осадков
На Тверском бульваре
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Непрерывный дождь, местами сильный, за 12 часов пополнил майскую копилку осадков в столице сразу на 30 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в субботу.

Как рассказал его представитель, по предварительным расчетам, за день в городе выпало почти 60% месячной нормы осадков. Данные получены в 18:00 субботы с главной метеостанции столицы на ВДНХ.

Месячная норма осадков для мая в Москве - 51 мм.

По уточненным прогнозам синоптиков, дожди прекратятся в столичном регионе в воскресенье утром, не ранее 9:00.

МоскваРешение о воздушном параде в Москве в связи с погодой примут перед его началомРешение о воздушном параде в Москве в связи с погодой примут перед его началомЧитать подробнее

По данным сайта Гидрометцентра России, в субботу перекрыт максимум осадков для 8 мая за 70 лет метеонаблюдений. Прежний рекорд был установлен в 2017 году (28 мм).

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра с порывами до 15-17 м/с в столичном регионе действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение объявлено до 22:00 воскресенья.

Власти Москвы попросили водителей в условиях непогоды соблюдать дистанцию и скоростной режим, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.

В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток".

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве 9 мая будет приниматься за несколько часов на основе получаемых данных.

Москва

Новости по теме

Новости

Столичные власти предупредили, что дождь продолжится и в воскресенье

Решение о воздушном параде в Москве в связи с погодой примут перед его началом

Решение о воздушном параде в Москве в связи с погодой примут перед его началом

Сбой произошел на фиолетовой ветке метро Москвы из-за человека на путях

Дождь в московском регионе будет идти до утра воскресенья

Дождь в московском регионе будет идти до утра воскресенья

После пожара в отеле на юго-востоке Москвы арестован его гендиректор

После пожара в отеле на юго-востоке Москвы арестован его гендиректор

Потепление придет в Москву после праздников

Потепление придет в Москву после праздников

В Москве задержали участницу Pussy Riot Никульшину

Генеральная репетиция военного парада прошла в Москве

Генеральная репетиция военного парада прошла в Москве

Генеральная репетиция военного парада пройдет на Красной площади 7 мая

Генеральная репетиция военного парада пройдет на Красной площади 7 мая

Ураган повалил в Москве 56 деревьев и повредил 44 автомобиля

Ураган повалил в Москве 56 деревьев и повредил 44 автомобиля
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');