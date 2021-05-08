На Москву обрушилось почти 60% месячной нормы осадков
Побит рекорд для 8 мая, установленный в 2017 году
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Непрерывный дождь, местами сильный, за 12 часов пополнил майскую копилку осадков в столице сразу на 30 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в субботу.
Как рассказал его представитель, по предварительным расчетам, за день в городе выпало почти 60% месячной нормы осадков. Данные получены в 18:00 субботы с главной метеостанции столицы на ВДНХ.
Месячная норма осадков для мая в Москве - 51 мм.
По уточненным прогнозам синоптиков, дожди прекратятся в столичном регионе в воскресенье утром, не ранее 9:00.
По данным сайта Гидрометцентра России, в субботу перекрыт максимум осадков для 8 мая за 70 лет метеонаблюдений. Прежний рекорд был установлен в 2017 году (28 мм).
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра с порывами до 15-17 м/с в столичном регионе действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение объявлено до 22:00 воскресенья.
Власти Москвы попросили водителей в условиях непогоды соблюдать дистанцию и скоростной режим, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.
В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток".
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве 9 мая будет приниматься за несколько часов на основе получаемых данных.