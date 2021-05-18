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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:41Заразились
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Суточный COVID-прирост в Москве упал до уровня менее 2,5 тыс. случаев впервые с 6 мая

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Более 2,4 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это примерно на 1 тыс. инфицированных меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за сутки в российской столице выявили 2 430 случаев коронавирусной инфекции. Накануне сообщалось о 3 573 инфицированных. Таким образом, заболеваемость COVID-19 снизилась на 1 143 случая или 32%.

Это самый низкий показатель суточной заболеваемости в Москве с 6 мая, когда в городе зафиксировали 2 114 случаев COVID-19. После этого в российской столице ежедневно выявляли от 2,7 тыс. до 3,5 тыс. инфицированных.

За все время пандемии COVID-19 заболело 1 143 100 москвичей.

Вылечились от заболевания и выписались за последние сутки 2 364 столичных жителей, что примерно соответствует количеству выявленных за сутки случаев COVID-19. Всего коронавирус в Москве смогли победить 1 030 199 человек.

Скончались за сутки в столице 59 пациентов с коронавирусом. Всего COVID-19 привел к смерти 19 358 горожан.

Накануне сообщалось о том, что в Москве от COVID-19 выздоровело 2 041 человек, скончались 57 жителей столицы.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

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