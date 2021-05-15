На улицах Живописная и Тимирязевская восстановлено движение трамваев

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Москве на Живописной и Тимирязевской улицах, где ураган повалил деревья, возобновилось движение трамваев, сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

Ранее Дептранс сообщил, что упавшие деревья блокировали движение трамваев на этих улицах, там работают компенсационные автобусы.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что порывами ветра в разных районах Москвы повалено более 10 деревьев. Пострадавших нет".

В метеобюро города "Интерфаксу" уточнили, что порывы ветра в субботу достигали 17 м/сек.