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Заболевших COVID-19 в Москве впервые за два дня стало меньше трех тысяч

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 2 789 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его данным, накануне сообщалось о 3 073 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась на 284 случая, что составляет 9%.

За сутки коронавирус привел к смерти 56 человек. С начала пандемии скончались 19 242 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 414 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 25 тыс. 794 человека.

Накануне сообщалось о 2 697 выписанных и 58 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 16 мая составляет 1 млн 137 тыс. 97.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

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