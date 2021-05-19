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Граждане Киргизии и Таджикистана подрались в московском кафе

Шесть человек попали в больницу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Граждане Киргизии и Таджикистана подрались накануне ночью на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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По его данным, инцидент произошел на проспекте Вернадского. В драке участвовали 15 человек, шестеро попали в больницу, остальных задержали. Некоторых могут депортировать из-за грубых нарушений миграционного законодательства.

"Конфликт разгорелся в кафе национальной кухни на почве личной неприязни и носит бытовой характер", - сказал источник.

В свою очередь, в пресс-службе столичного управления МВД "Интерфаксу" подтвердили факт произошедшего и информацию о пострадавших, не уточнив личностей участников. Там сообщили, что конфликт произошел по адресу: проспект Вернадского, д. 39.

Там отметили, что для разбирательства в отделение полиции были доставлены девять граждан. Двое из них были привлечены к административной ответственности по статье о нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ), еще семь человек по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" возле села Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между силовиками Киргизии и Таджикистана. Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались 30 апреля и 1 мая. 1 мая сторонам удалось договориться о полном прекращении огня и отводе сил от границы.

В ходе четырехдневного конфликта с обеих сторон были погибшие и пострадавшие. Свыше 60 тысяч граждан Киргизии покинули приграничную территорию и были эвакуированы из зоны конфликта. В Бишкеке расценили действия Таджикистана как военную агрессию с целью захвата территории республики.

Москва Киргизия Таджикистан

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