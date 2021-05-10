Таджикский генерал милиции стал фигурантом уголовного дела в Киргизии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Киргизии даст юридическую оценку действиям генерала милиции Таджикистана Хуршеда Изаттуло Мухаммадзода, участвовавшего, по сообщениям киргизских СМИ, в вооруженном конфликте на границе двух стран.

Начальник пресс-службы Генпрокуратуры Киргизии Белек Калыков сообщил в понедельник "Интерфаксу", что уголовное дело находится в производстве Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). "Судя по видео, которое было опубликовано в интернете, участие генерала в вооруженном конфликте 28-29 апреля имеет место быть", - заявил Калыков.

Представитель надзорного органа добавил, что по факту пыток граждан Киргизии таджикскими военнослужащими отдел внутренних дел Лейлекского района Баткенской области республики начал досудебное производство.

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" возле села Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между силовиками Киргизии и Таджикистана. Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались 30 апреля и 1 мая.

1 мая сторонам удалось договориться о полном прекращении огня и отводе сил от границы. В этот же день таджикские военнослужащие покинули территорию Киргизии.

В этот же день власти Таджикистана вернули Киргизии 10 граждан республики, задержанных во время вооруженного конфликта на границе и находившихся у таджикских военнослужащих. В киргизском Национальном центре по предупреждению пыток (НЦПП) заявили, что задержанные подвергались пыткам и жестокому обращению.

29 апреля в Генпрокуратуре Киргизии сообщили, что по факту вооруженного конфликта на границе начато досудебное производство по статье "Преступление против мира" Уголовного кодекса республики, расследование дела поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников ГКНБ, МВД и Военной прокуратуры страны.

3 мая Генпрокуратура Киргизии распространила заявление, в котором говорится, что действия Таджикистана расцениваются как военная агрессия и попытка захвата территории суверенной республики с использованием регулярных войск, вооруженных наемников и бандформирований.

В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 36 человек, в том числе двое детей, пострадали 190. По данным пресс-службы Согдийской области Таджикистана, жертвами конфликта стали 19 таджикских граждан, 87 человек ранены.