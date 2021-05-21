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В московских стационарах лежат 9 тыс. тяжелобольных пациентов с COVID

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В московских стационарах от коронавируса лечатся около 9 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"У нас около 9 тысяч людей находится в стационарах на лечении. (...) это тяжелые больные", - сказал мэр в видео, размещенном в его блоге в пятницу.

Он добавил, что сейчас в Москве нет ограничений по прививкам, открыт свободный доступ к вакцинации.

Тем не менее, по словам Собянина, количество привитых в столице меньше, чем в любом европейском городе. Также мэр отметил, что в Москве вакцинация бесплатна, в отличие от европейских городов, где прививка стоит "1,5 - 2 тыс. евро".

20 мая в Москве выявили 3 312 случаев коронавируса. 19 мая сообщалось о выявлении в городе 2 096 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость в Москве выросла на 1 216 случаев или 58%. За все время пандемии коронавирус перенесли 1 148 508 москвичей.

Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, отмечала ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

Москва коронавирус

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