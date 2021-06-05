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Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на 3%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 2 897 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось о выявлении в российской столице 2 817 инфицированных. Таким образом, заболеваемость выросла на 80 случаев или почти 3%.

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За сутки коронавирус привел к смерти 56 жителей Москвы. С начала пандемии в городе скончалось 20 408 пациентов с коронавирусом.

Выздоровели от заболевания и выписались 2 180 человек. Всего от COVID-19 в столице излечились 1 млн 74 тыс. 605 жителей.

Накануне сообщалось о гибели 58 и выздоровлении 2 318 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 5 июня составляет 1 млн 195 тыс. 71.

С 12 февраля в столице выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше двух тысяч случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал пять тысяч.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 05 июня 2021 годаПандемия коронавируса
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