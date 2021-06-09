Ввод новых правил для грузовиков свыше 3,5 тонн в Москве вновь отложен

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - На полмесяца отсрочили в Москве срок введения новых правил на заезд в город грузовиков массой свыше 3,5 тонн, следует из сообщения департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Эти правила должны были вступить в силу 15 июня, но теперь объявлено, что они начнут действовать 1 июля.

До конца 2021 года в Москве для грузовиков такой массы будет действовать переходный период. С 1 июля на их передвижение нужно будет оформить только пропуск, зарегистрироваться в региональной навигационно-информационной системе (РНИС) столицы можно будет вплоть до окончания декабря.

Перенос сроков вступления в силу новых правил вызван просьбами ряда крупных организаций, отметили в департаменте.

Новые правила предусматривают введение ограничений движения по московским трассам транзитных грузовиков массой более 3,5 тонн. Они смогут пользоваться только тремя дорогами в Московском регионе: ЦКАД, А-107 и А-108.

Грузовиков, имеющих пропуск и возящих товары в Москву, указанные ограничения не должны коснуться.

Эти правила должны были вступить в силу 5 апреля, затем срок перенесли на 5 мая, впоследствии - на 15 июня.

Уже действуют аналогичные ограничения для транзитных машин весом более 12 тонн.