В Москве упростили правила получения пропусков для грузовиков

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Москве упростили правила получения пропусков, дающих право на въезд в город грузовикам, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Мы меняем правила его (пропуска - ИФ) получения. Мы упростили некоторые пункты и сделали правила получения пропуска более простыми по просьбам грузоперевозчиков", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что теперь право получить пропуск получили самозанятые граждане. Кроме того, иностранцы смогут получить пропуск, предоставляя упрощенный пакет документов.

До 1 января 2022 года предоставлять в региональную навигационно-информационную систему информацию о движении грузовиков в зонах ограничениях теперь также не обязательно.

Помимо этого, до указанного срока владельцы грузового транспорта массой более 3,5 тонн и менее 12 тонн смогут получить пропуск по сокращенному перечню документов.

Как сообщалось, с 1 июля заработают новые правила движения грузовиков массой более 3,5 тонн по московским трассам.

Новые правила предусматривают введение ограничений движения для транзитных грузовиков массой более 3,5 тонн. Они смогут пользоваться только тремя дорогами в Московском регионе: ЦКАД, А-107 и А-108.

Грузовиков, имеющих пропуск и возящих товары в Москву, указанные ограничения не должны коснуться.

Эти правила должны были вступить в силу 5 апреля, затем срок перенесли на 5 мая, впоследствии - на 15 июня, затем - на 1 июля.

Уже действуют аналогичные ограничения для транзитных машин весом более 12 тонн.