Власти Москвы заявили, что мест для COVID-пациентов хватит на 2-3 недели

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - При текущем росте госпитализации пациентов с коронавирусом, который за неделю составил более 70%, койки для лечения болезни в госпиталях могут закончиться через 2-3 недели, сообщила журналистам Анастасия Ракова.

"Еще две недели назад было госпитализировано около тысячи человек за сутки. Сейчас – уже почти 1800. Рост составил более 70%. Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под ковид, уже примерно через 2-3 недели мест в больницах просто не будет", - сказала заммэра.

Она добавила, что по еженедельному числу госпитализаций Москва вышла на пиковые значения мая и декабря 2020 года. По словам Раковой, за неделю число инфицированных увеличилось на 80%, а за две – ровно в два раза.

Болезнь "помолодела"

"Тревожит и изменение возрастной структуры заболевших. Если раньше мы фиксировали, что коронавирусу в большей степени подвержены люди старшего возраста, у которых более слабый иммунитет, то сейчас болезнь явно "помолодела". Если брать всех трудоспособных – их доля составляет 77% от всех заболевших", - сказала вице-мэр.

Ракова также подчеркнула, что максимальный прирост заболевших в последнее время зафиксирован среди молодежи – в этой возрастной группе он почти в полтора раза выше, чем в других.

В последние дни в Москве отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Ранее в среду глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что в столице появился измененный индийский штамм коронавируса. Он отметил, что "Спутник V" незначительно потерял в эффективности в сравнении с уханьскими штаммами и все равно обеспечивает большой запас антител.