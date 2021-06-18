Собянин допустил, что у 60% москвичей есть иммунитет к "уханьскому" штамму

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В российской столице 60% граждан, переболевших коронавирусом, потенциально имеют иммунитет к "уханьскому" штамму, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"У нас потенциально к "уханьскому" типу вируса 60% москвичей имеют иммунный статус: они переболели, вакцинировались, у них антитела есть", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Он добавил, что по отношению к новому штамму коронавируса популяционный иммунитет, по предварительным расчетам, снижается в два раза и более.

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость сравнялась с показателями сначала января 2021 года, потом – декабря 2020 года. 18 июня в городе зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии – более 9 тыс. случаев. Власти ввели ряд ограничений и заявили об эксперименте со свободными от COVID-19 зонами в ресторанах и кафе.