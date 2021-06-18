Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:12Заразились
на 18.06В России 5 281 309+17 262В мире 177 434 597+394 415

Собянин допустил, что у 60% москвичей есть иммунитет к "уханьскому" штамму

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В российской столице 60% граждан, переболевших коронавирусом, потенциально имеют иммунитет к "уханьскому" штамму, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"У нас потенциально к "уханьскому" типу вируса 60% москвичей имеют иммунный статус: они переболели, вакцинировались, у них антитела есть", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Он добавил, что по отношению к новому штамму коронавируса популяционный иммунитет, по предварительным расчетам, снижается в два раза и более.

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость сравнялась с показателями сначала января 2021 года, потом – декабря 2020 года. 18 июня в городе зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии – более 9 тыс. случаев. Власти ввели ряд ограничений и заявили об эксперименте со свободными от COVID-19 зонами в ресторанах и кафе.

Москва Сергей Собянин коронавирус

Новости по теме

Новости

Экс-зампред ЦБ Корищенко арестован по делу о хищениях из Инвестбанка

Пандемия коронавируса

"Индийский" штамм выявлен почти у 90% москвичей, заболевших COVID

Плановую медпомощь в больницах Москвы будут оказывать только людям с антителами

Плановую медпомощь в больницах Москвы будут оказывать только людям с антителами
Пандемия коронавируса

В Москве начали эксперимент с кафе без COVID и запретили массовые мероприятия. Обобщение

Свободные от COVID кафе круглосуточно не будут работать с непривитыми посетителями

Пандемия коронавируса

В Москве выявлен суточный максимум больных COVID с начала пандемии

В Москве выявлен суточный максимум больных COVID с начала пандемии
Пандемия коронавируса

В Москве число записавшихся на вакцинацию за последние дни выросло в 4 раза

Пандемия коронавируса

Запрет на ночное обслуживание в кафе и барах Москвы продлен до 29 июня

Пандемия коронавируса

В Москве с 21 июня прекращается режим нерабочих дней

В Москве с 21 июня прекращается режим нерабочих дней
Пандемия коронавируса

Привитые с QR-кодом смогут посещать рестораны Москвы в ночное время

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');