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Региональный список ЕР на выборах в Госдуму возглавит Кадыров

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавит региональный список кандидатов в депутаты от "Единой России" на выборах в Госдуму, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

На съезде в субботу Турчак озвучил региональные списки партии на выборах в Госдуму 19 сентября.

Спикер Госдумы, член бюро Высшего совета "Единой России" Вячеслав Володин возглавил территориальную группу 24, которая включает Саратовскую область.

Главы Республики Крым Сергей Аксенов и города Севастополя Михаил Развожаев возглавят региональный список "Единой России" по территориальной группе №50, куда входят оба региона.

Глава Татарстана Рустам Минниханов возглавит территориальную список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму по региону.

Списки будут утверждены позже в субботу тайным голосованием делегатами.

Съезд "Единой России" проходит в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.

Единая Россия Госдума Рамзан Кадыров Вячеслав Володин

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