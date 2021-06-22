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Работу пунктов вакцинации в поликлиниках Москвы продлили до 22:00

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Москве работу стационарных прививочных пунктов в поликлиниках продлили до 22 часов, вакцины от коронавируса в них достаточно, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун

"Сегодня в Москве есть все условия для того, чтобы все желающие могли сделать себе вакцину, в первую очередь это сеть стационарных прививочных пунктов в московских поликлиниках, их 100. Мы увеличили время работы этих поликлиник с 20:00 до 22:00", - сказал Хрипун во вторник на онлайн-конференции "Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы".

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Он подчеркнул, что "вакцины достаточно, остается только принять такое решение и прийти".

Кроме того, привиться в порядке живой очереди можно во всех 45 павильонах "Мое здоровье", которые ранее были открыты для проведения плановой диспансеризации ("московского чекапа"), а теперь перепрофилированы под вакцинацию, добавил глава депздрава.

Также привиться можно в торговых центрах и офисах "Мои документы".

Хроника коронавируса. Июнь.

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