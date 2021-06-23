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Июнь в Москве стал самым жарким за 142 года метеонаблюдений

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Нынешний июнь в столице стал самым знойным с 1879 года, в среду воздух в городе раскалился до 34,8 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня был побит абсолютный рекорд июньской жары в Москве, установленный 21 июня 1901 года (34,7). Прежний максимум перекрыт на 0,1 градуса, это итоговые данные метеостанции на ВДНХ", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что история инструментальных наблюдений за погодой в Москве насчитывает 142 года.

"Такой жары в июне за это время не было еще никогда", - добавили в метеобюро.

Ранее сообщалось, что в 14:00 среды в столице был побит рекорд температуры для 23 июня, установленный в 1948 году (33,6).

Объявленный в воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе пока продлен до 14:00 пятницы и действует уже шестые сутки подряд, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы.

Синоптики прогнозируют, что рекордная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. Ожидается, что дневные показания термометров еще несколько раз превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, в четверг и пятницу в Москве ожидается до 36, в субботу – до 35, в воскресенье – до 34 градусов.

Кратковременные дожди в столичном регионе возможны не раньше пятницы.

По информации Гидрометцентра России, значения ультрафиолетового индекса до конца недели будут достигать в столице интервала 6-8 (уровень излучения от высокого до очень высокого – ИФ).

Метеорологи рекомендуют жителям Московского региона позаботиться о защите кожи и глаз и не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.

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