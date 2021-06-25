Москвичей предупредили о дожде, грозе и граде в пятницу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В столице ожидаются кратковременный дождь, гроза и град, сообщает пресс-служба московского главка МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11.30 по 21.00 25 июня местами на территории Москвы ожидается кратковременный дождь, гроза, град. "При грозе усиление ветра 12-17 м/с.", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а пешеходам обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.