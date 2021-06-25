Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:13Заразились
на 25.06В России 5 409 088+20 393В мире 179 999 388+403 837

Москвичей предупредили о дожде, грозе и граде в пятницу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В столице ожидаются кратковременный дождь, гроза и град, сообщает пресс-служба московского главка МЧС.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11.30 по 21.00 25 июня местами на территории Москвы ожидается кратковременный дождь, гроза, град. "При грозе усиление ветра 12-17 м/с.", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а пешеходам обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

МЧС Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Четвертые сутки подряд в Москве фиксируется рекорд смертности от COVID

ФАС изучит изменение тарифов аэропортов Московского авиаузла

ФАС изучит изменение тарифов аэропортов Московского авиаузла

Пассажир упал на рельсы станции "Зябликово" столичного метро

"Оранжевый" уровень опасности из-за жары в Москве продлен на седьмые сутки

Пандемия коронавируса

Плановую госпитализацию в Москве не ограничат для перенесших COVID менее полугода назад

Жара в Москве отступит ко вторнику

Жара в Москве отступит ко вторнику

Москва третий день подряд бьет температурные рекорды

Собянина призвали разрешить кормить туристов в кафе без QR-кодов

Пандемия коронавируса

Рестораны Москвы смогут работать без масок и перчаток при 100% привитых сотрудников

Пандемия коронавируса

В Москве третий день подряд фиксируется рекордное число смертей от COVID

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');