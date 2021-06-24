Жара в Москве отступит ко вторнику

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Жаркая погода в Москве продержится до конца недели, во вторник в столице температура воздуха упадет до 22-27 градусов тепла, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

"У нас в пятидневном прогнозе звучит ослабление жары в начале следующей недели, и во вторник, вероятно, что температура дневная будет 22-27 градусов, жара спадет до таких значений", - сказала Макарова на пресс-конференции в четверг.

По словам Макаровой, 25 и 26 июня, в пятницу и субботу, температура воздуха в Москве вновь может побить температурные рекорды прошлых лет. В пятницу, 25 июня, в Москве днем ожидается 34-36 градусов, в субботу днем воздух прогреется до 33-35 градусов.

При этом она назвала маловероятным повторение в этом году жары 2010 года, когда жаркая погода сохранялась в течение двух месяцев.

На сайте Гидрометцентра РФ отмечается, что значительная часть европейской части России, в том числе столичный регион, все еще находится под влиянием субтропического гребня. Температурный фон все еще существенно превышает климатическую норму на 8-9 градусов.

В воскресенье могут пройти первые локальные дожди с грозами и порывистым ветром. Так, 27 июня днем в Москве местами пройдет кратковременный дождь, гроза, температура воздуха составит до 32-34 градусов. В понедельник, 28 июня, также ожидается кратковременный дождь, температура - 26-31 градус.