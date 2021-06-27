Москвичей предупредили о дожде с градом в понедельник

Архивное фото Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Столичное управление МЧС предупредило о ливне с градом на территории Москвы в течение дня 28 июня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением с юго-запада активной фронтальной зоны с 9 часов утра с сохранением до конца суток 28 июня по территории города Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем, град", - сказали в пресс-службе главка.

Там отметили, что при грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.