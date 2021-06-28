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Сильный ветер в Москве в воскресенье повалил три десятка деревьев

Повреждено более 20 автомобилей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Ветер с порывами до 20 м/с в воскресенье повалил в столице более 30 деревьев, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Упавшими деревьями было повреждено свыше 20 автомобилей. Пострадавших от грозы в Москве нет", - сказал собеседник агентства в понедельник.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах столицы в воскресенье за час выпало до 40% месячной нормы осадков. На улицах Нижние Мневники и Фабрициуса отмечались большие скопления воды.

По информации мэрии, в понедельник в Москве местами может выпасть до трети месячной нормы, ветер усилится до 15-20 м/с.

Москва

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