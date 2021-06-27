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В Москве за час выпало почти 40% июньской нормы осадков

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Во второй половине дня на севере, северо-западе и западе Москвы прошел обильный кратковременный ливень, коммунальные службы столицы ликвидируют последствия дождя, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

По оценкам мэрии, в некоторых районах за один час выпало 20-30 мм осадков - до 40% от месячной нормы.

"Скопление воды на улице Нижние Мнёвники устранено бригадами ГУП "Мосводосток". Затруднений в движении автотранспорта нет", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению, скопление воды на улице Фабрициуса было полностью принято ливневой системой в течение 30 минут.

Москва

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