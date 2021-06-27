В Москве зафиксировали абсолютный рекорд смертности от COVID за сутки

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Новый максимум суточной смертности пациентов с COVID-19 зафиксировали в Москве - скончалось 114 человек, сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

По его данным, в российской столице за сутки выявили 6 723 случая COVID-19. Накануне сообщалось о 8 457 инфицированных.

Накануне стало сообщалось о рекордной смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге: к утру субботы за сутки в городе скончались 107 пациентов. Это было максимальным показателем за время пандемии как для самого города, так и среди регионов в целом.

Скончалось за сутки в Москве 114 пациентов с коронавирусом. Это пятый максимум суточной смертности в городе за все время пандемии, зафиксированный в июне. Предыдущий зарегистрировали 25 июня, тогда за сутки погибли 98 горожан, больных COVID-19. Общее число погибших от инфекции в столице достигло 22 086 человек.

Выздоровели от коронавирусной инфекции и выписалось за сутки 4 018 москвичей. За все время пандемии от COVID-19 в Москве выздоровели 1 млн 143 тыс. 858 человек.

Накануне сообщалось о смерти 96 и выздоровлении 4 260 пациентов с коронавирусом в Москве.

Общее число зафиксированных в Москве случаев коронавирусной инфекции составило на 27 июня 1 млн 338 тыс. 937.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.