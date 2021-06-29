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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:25Заразились
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Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась на 14%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Еще 6 209 случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это примерно на 14% меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о 7 246 инфицированных. Заболеваемость сократилась на 1 037 случаев.

В последнюю неделю суточная заболеваемость COVID-19 в Москве колеблется в диапазоне 6-7 тыс. случаев.

Скончался за сутки в российской столице 121 пациент с коронавирусом. Накануне сообщалось о смерти 124 человек - это шестой с начала июня максимум суточной смертности от COVID-19 за все время пандемии в столице. Таким образом, во вторник не было достигнуто очередное максимальное значение этого показателя, но смертность в городе продолжает держаться на высоком уровне.

За все время пандемии коронавирус унес жизни 22 331 человека.

Выздоровели от коронавирусной инфекции и выписались за сутки в Москве 4 854 человека. Накануне сообщалось о том, что коронавирус смогли победить 4 433 пациента, таким образом, суточное число выздоровевших увеличивается в столице.

Всего от заболевания вылечились 1 153 145 человек.

В общей сложности в Москве зафиксировали 1 352 392 случая COVID-19.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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