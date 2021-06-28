На оранжевой ветке метро Москвы восстановили движение, прерванное подтоплением

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Прерванное из-за сильного ливня движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии московсковского метро восстановлено, сообщается в понедельник в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Там отмечается, что станции "Теплый стан" и "Новоясеневская" открыты, а станцию "Ясенево" поезда пока будут проезжать без остановки.

Ранее сообщалось, что станцию "Ясенево" подтопило, дождевая вода попадала в вестибюль и на платформу. Ради безопасности пассажиров движение поездов на участке "Теплый стан" - "Новоясеневская" было временно приостановлено.

Источник "Интерфакса" уточнил, что из-за сильного ливня на станции "Ясенево" подтопило как подземные переходы, так и железнодорожные пути. Движение пришлось останавливать в обоих направлениях.

Сильный ливень, который обрушился на Москву после полудня понедельника, привел к подтоплению открытого участка другой московской линии метро - Филевской. Из-за этого движение поездов было прервано на участке "Багратионовская" - "Кунцевская" в оба направления. По данным на 14:10, проезда на открытом участке Филевской линии по-прежнему не ходят.