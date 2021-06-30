Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:12Заразились
на 30.06В России 5 514 599+21 042В мире 181 810 449+384 664

Мосгорсуд продлил арест журналиста Сафронова до 7 октября

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене.

Срок ареста продлен до 7 октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.

Дело Сафронова

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Хроника 07 июля 2020 года – 30 июня 2021 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Мосгорсуд

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 6%

Заммэра Москвы Бирюков назвал недавние ливни стресс-тестом

Заммэра Москвы Бирюков назвал недавние ливни стресс-тестом

В "Москвариуме" на ВДНХ родился улыбающийся скат

В "Москвариуме" на ВДНХ родился улыбающийся скат
Пандемия коронавируса

"Ъ" узнал о проблемах иностранцев с получением QR-кодов в Москве

Дождь и ветер с порывами до 12 м/с ожидаются в Москве и области в среду

Дождь и ветер с порывами до 12 м/с ожидаются в Москве и области в среду

Московским ресторанам предоставят отсрочку по аренде и субсидии

Московским ресторанам предоставят отсрочку по аренде и субсидии
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась на 14%

Три человека пострадали из-за грозы в Москве

Три человека пострадали из-за грозы в Москве

"Суперливень" охладил Москву ценой затопленных улиц и станций метро. Обобщение

"Суперливень" охладил Москву ценой затопленных улиц и станций метро. Обобщение

Мосгорсуд оставил в силе приговор американскому студенту Риду

Мосгорсуд оставил в силе приговор американскому студенту Риду
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');