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Апелляционный суд подтвердил продление ареста Ивана Сафронова

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты журналиста Ивана Сафронова на продление ему ареста по делу о госизмене до 7 октября. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

Адвокаты в суде настаивали на том, что оснований для сохранения Сафронову такой строгой меры пресечения, как содержание под арестом, не имеется.

Мосгорсуд продлил Сафронову арест 30 июня. Журналист, а ныне советник гендиректора "Роскосмоса", находится под стражей с 7 июля 2020 года.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован завербованным представителем чешской спецслужбы, а пять лет спустя передал ей секретную информацию, интересантом которой были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. 22 июля в "Ведомостях" вышла его колонка о работе следствия ФСБ по делам о госизмене и шпионаже. Текст он передал в редакцию через адвокатов. В тот же день сайт издания упал на несколько часов, а статья Сафронова с сайта исчезла.

26 июля стало известно, что Сафронова допросили как свидетеля по делу его собственного адвоката Ивана Павлова, которому вменяют разглашение данных предварительного расследования. После этого допроса им запретили общаться.

Иван Сафронов Иван Павлов ФСБ Чехия США Мосгорсуд

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