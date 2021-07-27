Апелляционный суд подтвердил продление ареста Ивана Сафронова

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты журналиста Ивана Сафронова на продление ему ареста по делу о госизмене до 7 октября. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

Адвокаты в суде настаивали на том, что оснований для сохранения Сафронову такой строгой меры пресечения, как содержание под арестом, не имеется.

Мосгорсуд продлил Сафронову арест 30 июня. Журналист, а ныне советник гендиректора "Роскосмоса", находится под стражей с 7 июля 2020 года.

По данным защиты, следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован завербованным представителем чешской спецслужбы, а пять лет спустя передал ей секретную информацию, интересантом которой были США.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. 22 июля в "Ведомостях" вышла его колонка о работе следствия ФСБ по делам о госизмене и шпионаже. Текст он передал в редакцию через адвокатов. В тот же день сайт издания упал на несколько часов, а статья Сафронова с сайта исчезла.

26 июля стало известно, что Сафронова допросили как свидетеля по делу его собственного адвоката Ивана Павлова, которому вменяют разглашение данных предварительного расследования. После этого допроса им запретили общаться.