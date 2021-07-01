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Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в четверг

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Москве в четверг ожидаются облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 22 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в столице днем составит 20-22 градуса тепла, а ночью опустится до плюс 13 градусов. Ветер прогнозируется северный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

С 1 июля из-за сильно ветра в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Суперливень в Москве

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Москва

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