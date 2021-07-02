В мэрии сообщили, что COVID-19 переболели более 10% жителей Москвы

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Коронавирусом в Москве переболели более 10% жителей города, сообщила заммэра столицы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.

Об этом Ракова рассказала в пятницу на пленарной сессии в рамках Московского урбанистического форума.

Она добавила, что с учетом переболевших COVID-19 бессимптомно или тех, кто не обращался к врачу, эту цифру стоит "смело умножить на три-четыре".

Москвичи составляют примерно 25% от общего числа переболевших по всей стране, отметила заммэра.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в столице ввели ряд ограничений.