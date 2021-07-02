В Хабаровском крае обязали привиться часть работающих, студентов и жителей севера

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю определило группы населения, которым предписано пройти вакцинацию от COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства в пятницу.

Так, сделать прививку обязали сотрудников предприятий общепита, МФЦ, ЖКХ, учреждений здравоохранения, соцзащиты, такси. Также вакцинация стала обязательной для работников музеев, досуговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и театров. В салонах красоты, банях, саунах, прачечных и химчистках персонал также должен быть привит, сказано в постановлении.

Госслужащие, в том числе и работники органов власти, тоже в списке.

Отдельным пунктом обозначена обязательная вакцинация для жителей северных районов края: Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, района имени Полины Осипенко.

Жителям поселков, подверженных подтоплению, которое, вероятно, произойдет из-за приближающего паводка, тоже нужно привиться в обязательном порядке. Это жители таких районов, как Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Ванинский, Советско-Гаванский и район имени Лазо.

Студентам вузов и колледжей, которым исполнилось 18 лет, также предписана прививка.

Руководителям предприятий, компаний и организаций поручено до 31 июля обеспечить вакцинацию не мене 60% сотрудников. Постановление не распространяется на граждан, у которых есть медотвод. Документ подписан 1 июля.

В постановлении также сказано, что ситуация с распространением коронавируса в регионе расценивается как неблагополучная. Из числа всех заболевших в последние дни 50% - это работающее население.

Как сообщалось, со 2 июля в Хабаровском крае введены новые ограничительные меры - публичные мероприятия можно проводить, если число участников не более 10 человек, для соревнований любого уровня - максимум 100 участников. Кинотеатры и театры работают с 50% загрузкой.

За минувшие сутки в крае было выявлено 256 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано почти 56 тыс. случаев COVID-19. Умерли 490 человек.

Привито от вируса 162 354 жителя края, полностью прошли вакцинацию 124 163 человека. Всего в Хабаровском крае живет 1,3 млн человек.