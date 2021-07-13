Ташкент отверг факт участия узбекских мигрантов в массовой драке в Москве

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Трудовые мигранты из Узбекистана не принимали участие в произошедшей накануне массовой драке на юго-востоке Москвы. Об этом заявила во вторник пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.

"По предварительным данным, граждане Узбекистана не принимали участие в массовой драке", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, представители агентства совместно с сотрудниками посольства Узбекистана в Москве во вторник посетили место происшествия, а также провели переговоры с представителями МВД России.

Накануне вечером на юго-востоке Москвы неподалеку от метро "Кузьминки" произошла массовая драка трудовых мигрантов из Центральной Азии. По сведениям источника, некоторые участники драки получили травмы. В результате 103 участника конфликта были задержаны и будут депортированы.