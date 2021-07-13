Участников драки в Кузьминках арестовали за несанкционированное собрание

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Москве Кузьминский суд арестовал на 15 суток шестерых задержанных после массовой драки мигрантов у метро "Кузьминки". Все они признаны виновными в участии в несанкционированном собрании, помешавшем транспорту и пешеходам (ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП), сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Карина Каленова.

По ее словам, вопрос о выдворении арестованных в ходе сегодняшних заседаний не решался.

Ожидается, что в ближайшие дни в суд будут направлены материалы по другим участникам драки. В ГУ МВД Москвы сообщали, что полиция задержала 103 человека после этой драки.

Кроме административных протоколов по ст. 20.2 КОАП, на задержанных также составляли протоколы по ст. 18.8 КоАП о нарушении иностранцем режима пребывания в России, ст. 20.1 КоАП о мелком хулиганстве. Сообщалось, что некоторых выдворят из России, а некоторым еще и запретят возвращаться.

Драка мигрантов случилась в ночь на 13 июля. В Департаменте региональной безопасности Москвы поводом для драки назвали бытовой конфликт, который случился некоторое время назад в Подмосковье.