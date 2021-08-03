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На довыборах в Мосгордуму зарегистрированы 22 кандидата

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - На довыборах в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам зарегистрированы 22 кандидата из 24, подавших документы, сообщил спикер собрания Алексей Шапошников.

"При этом собрать и сдать необходимое количество подписей избирателей, в том числе и в электронном формате, и окончательно пройти регистрацию смогли 22 кандидата", - добавил он.

По его словам, документы на регистрацию подавали представители парламентских партий, самовыдвиженцы и кандидаты от внепарламентских партий.

Довыборы в Мосгордуму проводят после того, как умер коммунист Николай Губенко, избравшийся в городской парламент по 37-му округу, а избравшийсся по 19-му округу коммунист Олег Шереметьев был лишен мандата, поскольку получил условный срок по делу о присвоении бюджетных денег.

Москва Мосгордума Алексей Шапошников Олег Шереметьев Николай Губенко КПРФ

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