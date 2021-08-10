Наблюдатели в Москве получили жалобы на принуждение к онлайн-голосованию

Об этих жалобах уже сообщили заместителю мэра Петру Бирюкову

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Московский общественный штаб по наблюдению за выборами получил несколько жалоб граждан на то, что их вынуждают регистрироваться для электронного голосования на сентябрьских выборах, среди заявителей есть действующие депутаты Мосгордумы, сообщил "Интерфаксу" руководитель штаба Алексей Венедиктов.

"Пять-шесть неанонимных обращений с указаниями трех организаций, в том числе, от депутатов Мосгордумы и кандидатов в депутаты", - сказал он.

Он уточнил, что это были жалобы только на принуждение к регистрации, но жалоб на сдачу паролей от личных кабинетов штаб не получал.

В Telegram Венедиктов написал, что провел встречу с заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петром Бирюковым и обсудил с ним сигналы "о принуждении работников сферы его ответственности к э-голосованию".

"Вице-мэр провел совещание с руководителями всех подразделений, где обратил внимание на недопустимость принуждения сотрудников к электронному голосованию, призвал некоторых особенно ретивых подчиненных к порядку, запретил любое требование отчетности по поводу участия в выборах", - отметил Венедиктов, который также является зампредом Общественной палаты Москвы и главным редактором радио "Эхо Москвы".

6 августа столичный штаб по наблюдению сообщил, что отслеживает все сообщения о принуждении к регистрации для дистанционного электронного голосования. По каждому факту нарушений избирательных прав граждан, который подтвердится, "будут незамедлительно приняты все необходимые меры".

Запись на участие в онлайн-голосовании на выборы в сентябре началась 2 августа. Такая возможность есть у жителей Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство России, смогут онлайн проголосовать за кандидатов в Госдуму.

Москва будет голосовать через разработанную городом систему, остальные регионы - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и "Ростелекомом".