В Москве построят школу и детсад по программе создания мест приложения труда

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - На юге Москвы, в районе Москворечье-Сабурово, за счет инвестора построят школу и детский сад, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В рамках соглашения инвестор построит детский сад и школу общей площадью 19,1 тыс. кв. м в районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы", - привели слова Ефимова в пресс-службе профильного комплекса столичного правительства.

Заммэра пояснил, что инвестор вложит в проект около 1,8 млрд руб. В ответ он получит льготу на оплату изменения вида разрешенного использования участка для возведения многоквартирного дома. Размер льготы - 500 млн руб. Это соглашение стало первым, нацеленным на возведение образовательных объектов, в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. По проекту на юге Москвы появится 149 рабочих мест.

"По условиям соглашения инвестор завершит строительство в течение трех лет. На это время ему будет предоставлена отсрочка по внесению части платежа по арендной плате за первый год аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилья", - процитировали также в пресс-службе руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова.

Реализует проект "СЗ "Пионер-1". Инвестор возводит жилой дом во 2-м Котляковском переулке. Образовательные учреждения будут располагаться на соседних с ним участках.

Программу стимулирования создания мест приложения труда запустили в Москве в 2020 году. Ее цель - привлечь инвесторов к возведению объектов недвижимости за пределами Третьего транспортного кольца и Московской кольцевой автомобильной дороги. В рамках программы заключили шесть соглашений, общий объем инвестиций по ним составляет 27,6 млрд руб. Ожидается, что будет создано около 8 тыс. рабочих мест.