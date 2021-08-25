Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Москве построят школу и детсад по программе создания мест приложения труда

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - На юге Москвы, в районе Москворечье-Сабурово, за счет инвестора построят школу и детский сад, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В рамках соглашения инвестор построит детский сад и школу общей площадью 19,1 тыс. кв. м в районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы", - привели слова Ефимова в пресс-службе профильного комплекса столичного правительства.

Заммэра пояснил, что инвестор вложит в проект около 1,8 млрд руб. В ответ он получит льготу на оплату изменения вида разрешенного использования участка для возведения многоквартирного дома. Размер льготы - 500 млн руб. Это соглашение стало первым, нацеленным на возведение образовательных объектов, в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. По проекту на юге Москвы появится 149 рабочих мест.

"По условиям соглашения инвестор завершит строительство в течение трех лет. На это время ему будет предоставлена отсрочка по внесению части платежа по арендной плате за первый год аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилья", - процитировали также в пресс-службе руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова.

Реализует проект "СЗ "Пионер-1". Инвестор возводит жилой дом во 2-м Котляковском переулке. Образовательные учреждения будут располагаться на соседних с ним участках.

Программу стимулирования создания мест приложения труда запустили в Москве в 2020 году. Ее цель - привлечь инвесторов к возведению объектов недвижимости за пределами Третьего транспортного кольца и Московской кольцевой автомобильной дороги. В рамках программы заключили шесть соглашений, общий объем инвестиций по ним составляет 27,6 млрд руб. Ожидается, что будет создано около 8 тыс. рабочих мест.

Москва Москворечье-Сабурово Владимир Ефимов

Новости по теме

Новости

На подмосковном курорте шестеро школьников отравились пороховыми газами

На подмосковном курорте шестеро школьников отравились пороховыми газами

Мундеп Люся Штейн получила год ограничения свободы по "санитарному делу"

Мундеп Люся Штейн получила год ограничения свободы по "санитарному делу"

На МЦК в пробном режиме запустили двухэтажный поезд

На МЦК в пробном режиме запустили двухэтажный поезд

В Москве в ДТП с электросамокатами в этом году пострадали 57 человек

В Москве в ДТП с электросамокатами в этом году пострадали 57 человек

Собянин предложил отменить обязательное ношение учителями масок на уроках

Собянин предложил отменить обязательное ношение учителями масок на уроках
Пандемия коронавируса

В Москве выявлены минимальные с 10 марта 1105 заболевших COVID-19

В Москве выявлены минимальные с 10 марта 1105 заболевших COVID-19

Мосгорсуд эвакуируют из-за сообщения о взрывном устройстве

Виртуальная карта "Тройка" появится в сервисе Samsung Pay

Виртуальная карта "Тройка" появится в сервисе Samsung Pay

Конфликтом в театре Ермоловой займется Общественный совет при Минкультуры

Самолет приводнился на Москве-реке в Коломне и перевернулся

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');