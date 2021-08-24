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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Путин предложил создать целостную систему поддержки семей с детьми

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил разработать специальную программу поддержки семей с детьми от рождения до окончания школы.

"Понятно, что выплата к новому учебному году (по 10 тыс. рублей на каждого школьника - ИФ) - это разовая мера. Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятной для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены, что в сложной жизненной ситуации они могут рассчитывать на помощь государства", - сказал Путин во вторник на пленарном заседании съезда "Единой России".

Глава государства напомнил, что уже была расширена программа материнского капитала, увеличен его размер, предусмотрены пособия для беременных женщин, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до семи лет, а для детей, растущих в неполных семьях, - до 16 лет включительно.

"Задача ближайших лет - расширить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все время от рождения ребенка до окончания им школы", - заявил Путин.

Он попросил "Единую Россию", все фракции будущего парламента поддержать такие решения.

Владимир Путин Единая Россия

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