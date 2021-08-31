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В Мосгордуме предложили поскорее устранить разногласия пешеходов и электросамокатчиков

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В отношении урегулирования законодательства для средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо принять решение, устраивающее пользователей электротранспорта и пешеходов, сообщил во вторник журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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"Московская городская Дума выступает инициатором скорейшего внесения изменений в законодательство и установления понятных всем правил движения на новых видах личного электротранспорта и СИМ. Мы не призываем запретить средства индивидуальной мобильности, а выступаем за взвешенное решение, которое бы устроило как пользователей такого транспорта, так и пешеходов", - сказал Шапошников.

Он напомнил, что столичный парламент организовал сбор предложений от граждан и экспертов и разработал перечень конкретных мер, которые смогут существенно снизить травматизм от использования СИМ в городских условиях. Предложения по внесению изменений ПДД направлены в правительство РФ.

"Что касается решений на уровне города, обратились к правительству Москвы разработать проект нормативного правового акта, регулирующего порядок передвижения на СИМ на территориях городских парков, садов и других общественных пространств", - подчеркнул спикер столичного парламента.

Москва Мосгордума

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