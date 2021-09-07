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Мосгорсуд на три месяца смягчил наказание политологу Платошкину

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд смягчил приговор политологу, лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, осужденному за склонение к массовым беспорядкам и распространение опасной информации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд сократил срок условного наказания с 5 лет до 4 лет и 9 месяцев, а штраф - с 700 до 500 тысяч рублей", - сообщил журналистам адвокат Платошкина Александр Обозов.

Отвечая на вопрос, намерен ли он покинуть Россию, Платошкин ответил "никогда, мне здесь хорошо, это моя родина".

В мае Гагаринский суд приговорил Платошкина к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет и штрафу в 700 тыс. руб., признав его виновным в склонении граждан к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ).

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После решения Мосгорсуда приговор Платошкину вступил в законную силу и подлежит исполнению.

По версии следствия, Платошкин намеренно склонял граждан к нарушению эпидемиологических ограничений с целью создания массовых беспорядков. Согласно обвинению, он распространял в социальных сетях видео и аудиоматериалы, в которых содержалась ложная информация "о сложившейся в стране политической и экономической ситуации и неэффективности действий органов власти и местного самоуправления по поддержке экономики и борьбе с коронавирусной инфекцией".

Противоправную деятельность Платошкин прикрывал призывами к законным методам выражения политической воли, установило следствие.

Платошкин не признал вину ни на следствии, ни в суде. Защита настаивала на том, что он в своих выступлениях призывал не к массовым беспорядкам, а к участию в разрешенных митингах.

Платошкин - 54-летний российский политолог, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. В сентябре 2019 года участвовал от КПРФ в выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края и дополнительных выборах депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному округу N70. Занял второе место, набрав 24,69% голосов избирателей.

Николай Платошкин Мосгорсуд Москва Александр Обозов

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