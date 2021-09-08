Власти Москвы пообещали продолжить высылать хулиганов-мигрантов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Власти Москвы не допустят нарушений общественного порядка со стороны мигрантов, в случае новых нарушений к ним будут применяться жесткие меры по задержанию, высылке и запрету на въезд в страну, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Что касается хулиганства, нарушения миграционного законодательства, рецепт один – наказывать, высылать из страны и запрещать въезд. Что, собственно, и происходит. Как только мы почувствовали напряжение этой ситуации, сразу начали принимать жесткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке, запрету въезда и т. д. Такую практику будем продолжать. Пожалуйста, приезжайте, работайте, но не надо нарушать общественный порядок", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде".

Комментируя отток мигрантов из Москвы во время пандемии коронавируса, мэр отметил, что "формально есть ограничения на въезд из стран СНГ в Россию, но по количеству патентов видим, что их примерно столько же, как и в 2019 году, – около 430 тысяч".

"Дефицит возникает, скорее всего, не из-за того, что мигрантов стало намного меньше, а потому что у нас строек уже больше. В предыдущие годы средний ввод жилья был около 3 миллионов квадратных метров. В последние два года мы вводим более 5 миллионов "квадратов", а сейчас приближаемся к 6. То есть объем жилья увеличился в два раза. Соответственно, и строек больше, и рабочих рук требуется больше", - добавил мэр.

По мнению Собянина, для того, чтобы не возникало дефицита мигрантов, необходимо "привлекать людей из других регионов, увеличивать зарплату и производительность труда".