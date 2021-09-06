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После массовой драки в Подмосковье в полицию доставили 15 иностранцев

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции доставили в отделение 15 иностранных граждан после конфликта в подмосковном поселке Усово-тупик, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

"В дежурную часть поступило сообщение по факту большого скопления людей и драки в поселке Усово-тупик возле одного из домов на Рублево-Успенском шоссе (...) Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в дежурную часть Барвихинского отдела полиции 15 человек", - сказали в пресс-службе.

В отношении двух граждан составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ).

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Последние несколько месяцев в Москве и Подмосковье произошло несколько массовых драк с участием мигрантов. Большинство участников конфликтов были выдворены из России по решению суда.

Подмосковье МВД

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