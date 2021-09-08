Тело второй жертвы достали из-под завалов дома в Ногинске

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС обнаружили и извлекли из-под завалов, образовавшихся в результате взрыва в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске, тело второго погибшего, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Погибшую женщину поместили на носилки и спустили вниз при помощи тросов.

Работы по разбору завалов продолжаются, территория и подъезды к пострадавшему дому оцеплены.

Взрыв газа произошел в среду утром в панельной девятиэтажке в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. В результате взрыва, по последним данным, два человека погибли и 13 пострадали.

В качестве основной версии произошедшего рассматривается взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.